Se inició la construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), obra que costará S/1,188 millones y su ejecución demandará tres años, informó el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra.

El proyecto contempla, además, un año de operaciones controladas o marcha blanca, periodo en el que se verificará el funcionamiento de los ambientes, equipos y servicios antes de que el nuevo hospital opere a plena capacidad.

El nuevo IREN Sur estará a cargo de la contratista JYS Servicios y contará con una infraestructura especializada para la atención de pacientes con cáncer. El establecimiento tendrá 57 consultorios especializados, 10 salas de operaciones y 16 laboratorios especializados.

También dispondrá de capacidad para atender a 62 pacientes de quimioterapia, además de 23 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, 20 camas de pediatría y 228 camas de hospitalización.

CONTINGENCIA Y TRASLADO DE APCIENTES

Mientras se construye el nuevo instituto, también se ejecuta desde inicios de 2026 una infraestructura de contingencia que permitirá trasladar temporalmente al personal médico y a los pacientes oncológicos.

La previsión es que los trabajos de esta estructura temporal terminen en diciembre de 2026 con la autorización de trabajar en un horario nocturno. Ricardo Gardellini, representante de la contratista JYS Servicios, explicó que el traslado definitivo de trabajadores y pacientes está proyectado para febrero, posteriormente, se procederá con la demolición de la antigua infraestructura del IREN Sur.

Solo la contingencia costará S/66.4 millones y contará con 54 camas, distribuidas entre hospitalización, cuidados intensivos, emergencia y recuperación. También tendrá 10 consultorios externos, tres salas de procedimientos y dos tópicos.

Una vez concluida la construcción del nuevo IREN Sur, esta infraestructura temporal quedará para el hospital Honorio Delgado Espinoza, con lo que se busca aprovechar los ambientes para ampliar la capacidad de atención del principal hospital de la región.