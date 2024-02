Viajan con la mentalidad de sacar un buen resultado del estadio de Cajabamba donde este lunes enfrentan al conjunto de Comerciantes Unidos por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga 1.

Para Neri Bandiera es un partido difícil por jugar en la altura, pero que irán más tranquilo, “ un partido difícil ante Comerciantes Unidos, pero hemos hecho una buena pretemporada y el ritmo es alto, vamos hacer un buen partido y tratar de sumar de a 3, esperamos regalarle una alegría nuestra hinchada ”.

EL CAPITÁN

Por su parte el capitán Daniel Franco, espera en la próximas fechas seguir mejorando y aportar al equipo, “tenemos buen plantel y una idea clara, ojalá en las siguientes fechas se mejore y podamos hacer buen trabajo, podemos hacer mucho más, pido a la hinchada paciencia y tranquilidad”.