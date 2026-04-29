1190 Sports, compañía global dedicada a la gestión y comercialización de derechos deportivos, anunció hoy la firma de un nuevo acuerdo de distribución que expande aún más el alcance y las audiencias de la principal competencia futbolística peruana en todo el mundo: la Liga1.

Se trata de la nueva alianza de 1190 Sports con el canal nativo digital brasileño Gol Brasil, que -presente en YouTube- transmite con un carácter dinámico diversas ligas en un mercado como el brasileño, que vive y respira fútbol. El acuerdo ya vigente contempla las temporadas 2026-2028 del torneo.

De esta manera, gracias al acuerdo, los amantes de la Liga1 y los más de 60.000 peruanos que residen en Brasil podrán disfrutar en vivo a través de Gol Brasil, en YouTube, de un encuentro cada semana, asegurando que los aficionados no se pierdan los duelos clave que definen la punta del torneo.

Alcance sin precedentes: de Perú al Mundo

La alianza contribuye a la amplificación digital, innovación y visibilidad del torneo, clubes y jugadores peruanos en el exterior, así como a diversificar sus audiencias, al estar al alcance de las nuevas generaciones digitales. Producto del plan de distribución de 1190 Sports, actualmente ya puede accederse a la Liga1 en más de 180 mercados alrededor del mundo.

Al respecto, Patrick Stuart, VP of Content Partnerships de Fz Sports, señaló: ”La llegada de la Liga1 al ecosistema digital de Brasil es un paso natural en nuestra estrategia de diversificación de audiencias. No solo estamos sumando un territorio, estamos integrando el fútbol peruano en la conversación de las nuevas generaciones que buscan inmediatez, interacción y contenido de alta calidad sin barreras de acceso".