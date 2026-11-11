La Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027 se prepara para una nueva jornada de competencia. La quinta fecha tendrá como principales atractivos los enfrentamientos entre Universidad San Martín y Alianza Lima, además del duelo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima, que se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La programación comenzará el sábado 14 de noviembre. Circolo Sportivo Italiano y Equipo Perú abrirán la jornada a las 2:45 p. m., mientras que Deportivo Wanka y Olva Latino se enfrentarán a las 5:00 p. m. El partido entre San Martín y Alianza Lima está previsto para las 7:00 p. m.

Las ‘santas’ llegan al encuentro tras conseguir cuatro triunfos consecutivos y ubicarse en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos. Alianza Lima también suma cuatro victorias, pero se encuentra en la tercera posición con 10 unidades, por lo que buscará imponerse en este compromiso.

El domingo 15 de noviembre, Deportivo Géminis se medirá ante Atlético Atenea a las 2:15 p. m., seguido del encuentro entre Deportivo SOAN y Rebaza Acosta, programado para las 4:30 p. m. El cierre de la jornada tendrá como protagonistas a Universitario y Regatas Lima. Las ‘cremas’, que lideran la tabla con 12 puntos y mantienen su invicto, buscarán defender su posición frente a un rival que suma siete unidades.