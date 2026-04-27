La final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 se definirá en un tercer y decisivo partido, luego de que Alianza Lima venciera 3-1 a la Universidad San Martín e igualara la serie. Con este resultado, ambos equipos forzaron un “extra game” que determinará al campeón nacional.

En el primer encuentro (ida), San Martín mostró un dominio absoluto al imponerse por 3-0, dejando la impresión de tener el título encaminado. Sin embargo, en el segundo duelo (de vuelta), Alianza Lima reaccionó con solidez este domingo 26 de abril y logró una victoria clave.

El triunfo blanquiazul elevó la expectativa de cara al partido definitivo, en el que ambos equipos buscarán imponer su juego para quedarse con el campeonato.

Alianza Lima aspira a conseguir el tricampeonato, mientras que San Martín intentará sumar su sexto título en el vóley peruano, lo que añade un ingrediente especial a esta final.

El encuentro decisivo se disputará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador . El partido será transmitido en vivo por señal abierta (Latina Tv) y plataformas digitales.