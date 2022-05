Viking FK es uno de los equipos animadores de la temporada 2022 de la Eliteserien, el torneo de primera división de Noruega, pero una situación polémica ronda las instalaciones del club. En las últimas horas, se revelaron sorpresivas imágenes donde aparece Patrik Gunnarsson, portero islandés, disminuyendo el tamaño de su arco.

La controversial información fue compartida por Aftenposten, un reconocido diario del territorio noruego. De acuerdo a lo expresado por la mencionada fuente, el guardameta decidió reducir entre 15 y 20 centímetros la distancia entre sus postes verticales cada vez que le tocaba jugar en condición de local, en el SR-Bank Arena.

Las pruebas han sido contundentes y demuestran el accionar del integrante del Viking FK: las cámaras captaron el preciso instante en que se encontraba movilizando el arco que cubría. De acuerdo al informe periodístico, el deportista aprovechaba los minutos posteriores a la revisión habitual que hacían los árbitros a la portería.

Por ahora las autoridades de la Liga de Noruega no han determinado un castigo para Patrik Gunnarsson, aunque este ha negado que se trate de una manera de sacar ventaja. “Es solo un ritual que tengo antes de los cotejos, es algo que me hace sentir cómodo. No es más que eso. Solo pateo un poco las barras”, explicó.

Cabe mencionar que Viking FK no ha perdido en casa en lo que va de la campaña, que coincide con las veces que el guardameta aprovechó para achicar el tamaño del arco. Hasta el momento, el club disputó seis partidos de local, ganó cuatro y empató dos; mientras que registró 12 goles a favor y solo dos en contra.

ACHICÓ EL ARCO... LITERAL. En noruega acusan al arquero Patrik Gunnarsson de acortar el tamaño de su arco. ¿Lo malo para él? Las pruebas están. 👀



📹 Video de @Aftenposten pic.twitter.com/BQNUvtwy3d — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2022

¿Cómo va Viking en la liga de Noruega?

La temporada de Viking FK arrancó de manera brillante, dado que se colocó como uno de los líderes del campeonato. Sin embargo, el equipo perdió el paso en las últimas tres fechas: empató dos partidos y perdió otro. Debido al negativo saldo, el club está en el tercer lugar, con 21 puntos, a tres del líder Lilleström.