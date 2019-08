Lima 2019: Mañana cierran calles en Miraflores por marcha atlética

Síguenos en Facebook

Este domingo 4 y el 11 de agosto, se aplicarán un plan de cierre y desvío de calles en el distrito de Miraflores, desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas, debido al desarrollo de la Marcha Atlética de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El cierre comprende desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Tarata. En ese sentido, el comité organizador del evento multideportivo brindó recomendaciones a los asistentes para mantener un comportamiento respetuoso hacia los atletas.

Plan de Desvíos

Para el óptimo desarrollo de la Marcha Atlética, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Municipalidad Distrital de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP), informan sobre el cierre de calles que se aplicará desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas, para el 4 y 11 de agosto.

El espectáculo deportivo del domingo 4 de agosto será en la modalidad de 20 kilómetros (20K) y se iniciará a las 8:00 a.m. para damas. En tanto, para varones, se realizará a las 10:30 a.m. El domingo 11 de agosto, será en la modalidad de 50 kilómetros, y se iniciará a las 7 a.m. para damas y varones.

La ruta, que seguirán los atletas en ambas modalidades, tendrá como punto de partida y llegada la Av. José Larco (altura de la Municipalidad de Miraflores), continuará hasta la intersección con la calle Tarata, y, luego, retornarán por la misma vía hasta el óvalo de Miraflores. El trayecto es de 1 kilómetro, por lo que los atletas tendrán que dar 20 y 50 vueltas al circuito, según corresponda.

Calles Cerradas:

Av. José Larco, desde el Ovalo de Miraflores hasta la calle Tarata

Av. Diagonal, desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell

Calle Bellavista, desde la calle Berlín hasta la Av. José Pardo

Calle Mártir José Olaya, desde la Av. Diagonal hasta la Av. José Pardo

Calle Schell, desde la Av. José Larco hasta la Av. Diagonal

Av. José Pardo (sentido Oeste a Este), desde la Calle Bellavista hasta el Óvalo de Miraflores

Vías alternas:

En sentido Este a Oeste: Av. José Pardo - Av. Jorge Chávez – Calle José Gálvez – Av. Diagonal – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma.

Sentido Oeste a Este: Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

Sentido de Sur a Norte: Av. José Larco – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

Sentido Norte a Sur: Av. Arequipa – Calle Enrique Palacios – Calle Elías Aguirre – Av. Grau – Calle José Gonzales – Av. Diagonal.

El equipo peruano de damas está conformado por Mary Luz Andía, la top ten mundial de esta disciplina, Kimberly García, Evelyn Inga y Yoci Caballero. En tanto, el equipo de varones está conformado por José Carlos Mamani y Luis Henry Campos.

