A un paso de escribir otra página dorada en la historia del fútbol argentino, todas las miradas vuelven a posarse sobre el hombre que comanda desde el banco: Lionel Sebastián Scaloni. El técnico de Pujato, provincia de Santa Fe, llega a esta final del Mundial 2026, confirmando por qué es considerado uno de los entrenadores más exitosos de la actualidad.

La final que se disputará ante España este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey revelará no solo un encuentro entre ambas selecciones que llegaron hasta la final del Mundial, sino también todas las acciones que ejecutaron los técnicos para llegar a este punto.

Scaloni, de 48 años, se ha convertido en una figura clave de Argentina.

¿QUIÉN ES LIONEL SCALONI?

Scaloni asumió el cargo en 2018 en medio de un contexto adverso, tras la salida de Jorge Sampaoli, de cuyo cuerpo técnico había formado parte durante el Mundial de Rusia. Su debut oficial llegó el 7 de septiembre de ese año, con una victoria por 3-0 sobre Guatemala en Los Ángeles, el primer paso de lo que sería el inicio de la era apodada La Scaloneta.

Bajo su liderazgo técnico, Argentina alcanzó registros espectaculares que incluyen superar la barrera de los 100 partidos dirigidos, cosechar una efectividad cercana al 80% y establecer la racha invicta más larga en la historia del combinado nacional.

La Scaloneta registra 72 victorias, 19 empates y apenas nueve derrotas en las 100 presentaciones. Además, se convirtió en el segundo técnico en alcanzar la barrera de los 100 partidos, solo superado por Guillermo Stábile, quien conserva el registro histórico de 124 encuentros.

LOGROS EN LA ERA DE LA SCALONETA

Copa América 2021 : Bajo su condición, Scaloni encontró su primer gran desahogo en el Maracaná, cuando Argentina venció 1-0 a Brasil y rompió una sequía de 28 años sin títulos.

: Bajo su condición, Scaloni encontró su primer gran desahogo en el Maracaná, cuando Argentina venció 1-0 a Brasil y rompió una sequía de 28 años sin títulos. Finalissima 2022: La selección al mando de Scaloni derrotó 3-0 a Italia, vigente campeona de Europa, y confirmó que el título continental no fue casualidad.

La selección al mando de Scaloni derrotó 3-0 a Italia, vigente campeona de Europa, y confirmó que el título continental no fue casualidad. Mundial de Qatar 2022 : En este año, Argentina alcanzó la gloria máxima, pues el equipo se consagró campeón del mundo tras una final histórica ante Francia en la tanda de penales (4-2) y bordó la tercera estrella sobre su escudo. Este logro lo catapultó a la élite de los entrenadores mundiales y consolidó su nombre junto a leyendas del banco argentino.

: En este año, Argentina alcanzó la gloria máxima, pues el equipo se consagró campeón del mundo tras una final histórica ante Francia en la tanda de penales (4-2) y bordó la tercera estrella sobre su escudo. Este logro lo catapultó a la élite de los entrenadores mundiales y consolidó su nombre junto a leyendas del banco argentino. Copa América 2024: Con un ajustado triunfo de 1-0 sobre Colombia en tiempo extra, Argentina defendió su corona continental y reafirmó que su dominio no era pasajero.

Ahora, en la antesala de una nueva final mundialista frente a España, Scaloni vuelve a mostrar su temple. A pesar del desgaste físico hasta la fecha, el DT mantiene el mismo mensaje que lo caracteriza: trabajo, humildad y foco absoluto en el rival.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.