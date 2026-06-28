El Mundial 2026 inicia desde hoy su fase de dieciseisavos de final, una etapa que se extenderá durante seis días y en la que cada partido será de eliminación directa. A partir de ahora, las selecciones ya no tendrán margen de error en la lucha por mantenerse con vida en el torneo, en una ronda que reúne varios enfrentamientos de gran expectativa.
Uno de los compromisos más llamativos será el que protagonizarán Brasil y Japón, un duelo que enfrenta a una de las grandes favoritas al título con una selección asiática que llega motivada tras una destacada campaña en la fase de grupos.
Otro representante sudamericano, Paraguay, afrontará un difícil desafío frente a la poderosa Alemania el lunes 29 de junio, desde las 15:30 horas, en busca de avanzar a los octavos de final.
Ecuador también tendrá una prueba de máxima exigencia cuando se mida con México el martes 30 de junio a las 20:00 horas. La selección mexicana llega fortalecida tras completar una fase de grupos perfecta, mientras que la Tricolor intentará dar el golpe y eliminar a uno de los anfitriones del campeonato.
La programación de los equipos sudamericanos se completará el viernes 3 de julio con los encuentros entre Argentina y Cabo Verde, previsto para las 17:00 horas, y Colombia frente a Ghana, desde las 20:30 horas. Ambos compromisos cerrarán una intensa ronda de dieciseisavos de final que definirá a los equipos clasificados a la siguiente etapa del Mundial 2026.
PROGRAMACIÓN
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs. Canadá | 14:00 horas | Estadio Los Ángeles
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón | 12:00 horas | Estadio Houston
- Alemania vs. Paraguay | 15:30 horas | Estadio Boston
- Países Bajos vs. Marruecos | 20:00 horas | Estadio Monterrey
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 horas | Estadio Dallas
- Francia vs. Suecia | 16:00 horas | Estadio Nueva York
- México vs. Ecuador | 20:00 horas | Estadio Azteca
Miércoles 01 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo | 11:00 horas | Estadio de Atlanta
- Bélgica vs. Senegal | 15:00 horas | Estadio Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina | 19:00 horas | Estadio San Francisco
Jueves 02 de julio
- España vs. Austria | 14:00 horas | Estadio Los Angeles
- Portugal vs. Croacia | 18:00 horas | Estadio Toronto
- Suiza vs. Argelia | 22:00 horas | Estadio BC Place de Vancouver
Viernes 03 de julio
- Australia vs. Egipto | 13:00 horas | Estadio Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde | 17:00 horas | Estadio de Miami
- Colombia vs. Ghana | 20:30 horas | Estadio Kansas City