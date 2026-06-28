El Mundial 2026 inicia desde hoy su fase de dieciseisavos de final, una etapa que se extenderá durante seis días y en la que cada partido será de eliminación directa. A partir de ahora, las selecciones ya no tendrán margen de error en la lucha por mantenerse con vida en el torneo, en una ronda que reúne varios enfrentamientos de gran expectativa.

Uno de los compromisos más llamativos será el que protagonizarán Brasil y Japón, un duelo que enfrenta a una de las grandes favoritas al título con una selección asiática que llega motivada tras una destacada campaña en la fase de grupos.

Otro representante sudamericano, Paraguay, afrontará un difícil desafío frente a la poderosa Alemania el lunes 29 de junio, desde las 15:30 horas, en busca de avanzar a los octavos de final.

Ecuador también tendrá una prueba de máxima exigencia cuando se mida con México el martes 30 de junio a las 20:00 horas. La selección mexicana llega fortalecida tras completar una fase de grupos perfecta, mientras que la Tricolor intentará dar el golpe y eliminar a uno de los anfitriones del campeonato.

La programación de los equipos sudamericanos se completará el viernes 3 de julio con los encuentros entre Argentina y Cabo Verde, previsto para las 17:00 horas, y Colombia frente a Ghana, desde las 20:30 horas. Ambos compromisos cerrarán una intensa ronda de dieciseisavos de final que definirá a los equipos clasificados a la siguiente etapa del Mundial 2026.

PROGRAMACIÓN

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá | 14:00 horas | Estadio Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón | 12:00 horas | Estadio Houston

Alemania vs. Paraguay | 15:30 horas | Estadio Boston

Países Bajos vs. Marruecos | 20:00 horas | Estadio Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 horas | Estadio Dallas

Francia vs. Suecia | 16:00 horas | Estadio Nueva York

México vs. Ecuador | 20:00 horas | Estadio Azteca

Miércoles 01 de julio

Inglaterra vs. RD Congo | 11:00 horas | Estadio de Atlanta

Bélgica vs. Senegal | 15:00 horas | Estadio Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina | 19:00 horas | Estadio San Francisco

Jueves 02 de julio

España vs. Austria | 14:00 horas | Estadio Los Angeles

Portugal vs. Croacia | 18:00 horas | Estadio Toronto

Suiza vs. Argelia | 22:00 horas | Estadio BC Place de Vancouver

Viernes 03 de julio

Australia vs. Egipto | 13:00 horas | Estadio Dallas

Argentina vs. Cabo Verde | 17:00 horas | Estadio de Miami

Colombia vs. Ghana | 20:30 horas | Estadio Kansas City