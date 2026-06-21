<p>Los campeones de Europa buscarán su primer triunfo del Mundial en el España vs Arabia Saudita (Crédito: Alamy Stock Photo) </p>

Los campeones de Europa buscarán su primer triunfo del Mundial en el España vs Arabia Saudita (Crédito: Alamy Stock Photo)

En el Día del Padre se han programado cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

España vs. Arabia Saudita

Estadio Atlanta (Grupo H)

Horario: 11:00 horas (PER/COL/ECU), 13:00 horas (ARG/URU), 12:00 horas (CHI/VEN), 10:00 horas (MEX)

Disney+ Plan Premium (PER-ARG-ECU-CHI-COL)

Bélgica vs. Irán

Estadio Los Ángeles (Grupo G)

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU) 16:00 horas (ARG/URU), 15:00 horas (CHI/VEN), 13:00 horas (MEX)

Disney+ Plan Premium (COL)

Uruguay vs. Cabo Verde

Estadio Miami (Grupo H)

Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU) 19:00 hiras (ARG/URU), 18:00 horas (CHI/VEN), 16:00 horas (MEX)

Disney+ Plan Premium (PER-ARG-URU-VEN-PER)

Nueva Zelanda vs. Egipto

Estadio BC Place Vancouver (Grupo G)

Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU), 22:00 horas (ARG/URU), 21:00 horas (CHI/VEN), 19:00 horas (MEX)

DSports

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS