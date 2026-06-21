En el Día del Padre se han programado cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.
España vs. Arabia Saudita
Estadio Atlanta (Grupo H)
Horario: 11:00 horas (PER/COL/ECU), 13:00 horas (ARG/URU), 12:00 horas (CHI/VEN), 10:00 horas (MEX)
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Bélgica vs. Irán
Estadio Los Ángeles (Grupo G)
Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU) 16:00 horas (ARG/URU), 15:00 horas (CHI/VEN), 13:00 horas (MEX)
Disney+ Plan Premium (COL)
Uruguay vs. Cabo Verde
Estadio Miami (Grupo H)
Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU) 19:00 hiras (ARG/URU), 18:00 horas (CHI/VEN), 16:00 horas (MEX)
Disney+ Plan Premium (PER-ARG-URU-VEN-PER)
Nueva Zelanda vs. Egipto
Estadio BC Place Vancouver (Grupo G)
Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU), 22:00 horas (ARG/URU), 21:00 horas (CHI/VEN), 19:00 horas (MEX)
DSports