El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo no recurrirá a la cuestión de confianza para buscar la aprobación de las facultades legislativas que planea solicitar al Parlamento.

Durante su intervención final tras la presentación de la Política General del Gobierno, el premier afirmó que optará por el diálogo directo con las bancadas para explicar y sustentar las propuestas del Ejecutivo. Señaló que buscará alcanzar consensos mediante argumentos técnicos y políticos, sin recurrir a mecanismos de presión constitucional.

Galarreta sostuvo que se deben evitar confrontaciones políticas que puedan derivar en censuras, disoluciones o elecciones anticipadas, pues consideró que estas situaciones desvían la atención de las principales necesidades de la población, como el acceso al agua potable y mejores servicios de salud.

En otro momento, rechazó que las facultades legislativas puedan utilizarse para recortar derechos o beneficios laborales . En esa línea, destacó la propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori para elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles y afirmó que la delegación de facultades no afectará los derechos de los trabajadores.

Asimismo, anunció la creación de oficinas de seguimiento en Palacio de Gobierno para supervisar el cumplimiento de las promesas y metas del Ejecutivo. Estas unidades utilizarán herramientas de monitoreo y control de gestión para verificar el avance de los compromisos durante el quinquenio.