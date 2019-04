Luis Advíncula: "La gente cree que pasaremos el grupo caminando, pero Venezuela y Bolivia serán complicados" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, habló en exclusiva con la Agencia EFE. En la conversación, 'Luchito' dio detalles de su presente en Rayo Vallecano de España y además declaró sobre la selección peruana y la Copa América de Brasil 2019 que se disputará en junio.

El 'rayo' Advíncula dijo que sabe de las exigencias de la hinchada peruana en la participación de Perú en el próximo certamen americano.

"Presión siempre vas a tener, creo que estás en una selección y siempre tu país te va a exigir. La gente cree que vamos a pasar el grupo caminando porque está Venezuela y Bolivia pero creo que van a ser los rivales más complicados. Estos últimos años la eliminatoria se emparejó mucho cualquiera le puede ganar a cualquiera. Venezuela está jugando muy bien, Bolivia igual, y todos sabemos lo que es Brasil", advirtió el ex Sporting Cristal.

Sobre su estadía en España, 'Bolt' dijo que se siente cómodo en el equipo de Vallecas, y que hará todo lo posible con sus compañeros para permanecer en la primera división.

"Me gustaría quedarme, aún falta mucho pero pase lo que pase, y si dios quiera, me gustaría quedarme. Estoy tratando de disfrutar cada momento que estoy viviendo aquí. Si bien el presente del equipo no es el mejor pero sabemos que tenemos calidad y jugadores para salir de esto, así que esperemos en mayo estar celebrando que dejamos a Rayo en primera donde se merece estar", dijo.

A pocos partidos de finalizar la temporada, el Rayo Vallecano marcha en posición roja de descenso, en la casilla 19, a tres puntos de salvarse. El domingo visitarán al Athletic Bilbao.

"Va ser un partido complicado, pero tenemos 7 finales que las vamos a jugar a muerte, porque sabemos que podemos salir de la situación que estamos , así que vamos con esa mentalidad", indicó el defensa nacional.