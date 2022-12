La selección de España perdió (2-1) a manos de Japón este jueves, en el cierre del Grupo E del Mundial Qatar 2022, pero aun así se clasificó a octavos de final. Pese al logro alcanzando, el entrenador de la ‘Roja’, Luis Enrique, dejó en claro que “no” está “contento” y que no celebra “derrotas”.

“No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos hizo dos goles; y en diez minutos, nos desbordó por completo”, contestó a EFE Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el boleto para la siguiente ronda, como segundo de su serie.

“El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol de Morata quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos en el descanso de estar atentos, de que iban a salir a atacar, a tope. Pero no hemos sabido gestionarlo”, añadió el seleccionador.

🎙️ @LUISENRIQUE21 no sabía que #ESP estuvo eliminada durante tres minutos:



➡️ "No he venido aquí a especular"



➡️ "¿Hemos estado eliminados tres minutos? Me hubiese dado un infarto"



➡️ "He tenido que ver una foto que tiene que estar trucada"



📺 #ElClub pic.twitter.com/QA300vvwx8 — Gol Mundial (@Gol) December 1, 2022

Asimismo, Luis Enrique confesó que no estaba enterado de que en un momento de la noche catarí -con la victoria parcial de Costa Rica sobre Alemania- España estaba siendo eliminada de la Copa del Mundo.

“No estoy pendiente del otro partido, yo solo estoy centrado en mi partido. No lo sabía. ¿Sí? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? Pues fantástico. Yo no lo sabía. No me he enterado en ningún momento. Mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. ¿Hemos estado eliminados tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto”, indicó.

Por otro lado, el español, al ser preguntado si creía que en el segundo gol japonés -revisado por el VAR- el balón había salido del campo antes de ser centrado hacia Ao Tanaka, autor del tanto de la remontada nipona, comentó que había visto una foto, pero que no le parecía verdadera.

“Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. No puede ser. No puede ser que esa foto sea de verdad. Ya está. No tengo nada que decir. Ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR”, apuntó el profesional de 52 años.