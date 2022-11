Manchester City vs. Fulham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 15 de la Premier League, este sábado 5 de noviembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Paramount+, DAZN y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la duda respecto a la presencia de Erling Haaland, Manchester City recibirá a Fulham, pensando en una nueva victoria para no perderle pisada al líder Arsenal. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Fulham?

México: 9:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Manchester City vs. Fulham canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester City vs. Fulham será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Etihad Stadium y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Paramount+; en España, vía DAZN y Movistar+; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y USA Network.

Cómo llegan Manchester City y Fulham

Manchester City no ha podido contar con su goleador Erling Haaland, por una lesión en el pie, ante Leicester City ni Sevilla y es una incertidumbre si podrá estar frente a Fulham. El entrenador Pep Guardiola confesó en rueda de prensa que tomaría la decisión luego del entrenamiento del viernes.

“Está mucho mejor. Decidiremos hoy (viernes) si puede jugar contra el Fulham. Es un buen paso, ya empieza a entrenar, tenemos un entrenamiento esta tarde y veremos”, comentó el catalán.

Eso sí, Guardiola sí cuenta con el delantero argentino Julián Álvarez, quien formaría parte del tridente de ataque de los ‘Citizens’, junto con Phil Foden y Jack Grealish.

En la antesala, Guardiola se refirió también al rival de turno. “Sé lo que sufrimos la pasada temporada el la FA Cup ante el equipo de Marco Silva. Tiene una buena creación de juego y, cuando se encuentran presionados, tienen el recurso de los balones largos a Mitrović que les da muchas opciones en los segundos balones”, advirtió.

Después de la caída ante Liverpool, Manchester City (2° con 29 puntos) superó a Brighton y Leicester y ante Fulham buscará su tercer triunfo consecutivo.

Al frente estará Fulham, uno de los recién ascendidos a la Premier League, que está cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales: quinto, con 19 unidades.

Manchester City vs. Fulham: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Aké, Joao Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Grealish y Álvarez. DT: Pep Guardiola.

Fulham: Leno, Tete, Diop, Ream, Robinson, Reed, Joao Palhinha, Wilson, Pereira, Willian y Petrovic. DT: Marco Silva.

¿Dónde juega Manchester City vs. Fulham?