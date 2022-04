Manchester United incluyó al argentino Alejandro Garnacho en su plantel principal desde hace algunas semanas. Finalmente, tras un tiempo de espera, el futbolista de 17 años debutó en la Premier League: ingresó en los últimos instantes del partido ante Chelsea y tuvo la ocasión de compartir ataque junto a Cristiano Ronaldo.

El árbitro Mike Dean había agregado tres minutos al encuentro que se disputaba en Old Trafford y el marcador estaba igualado por 1-1. Debido a las circunstancias, Ralf Rangnick, entrenador de los ‘Diablos rojos’, decidió refrescar la ofensiva, con la intención de buscar el gol del triunfo.

Fue así que Alejandro Garnacho saltó al césped a los 91′, en lugar de Anthony Elanga, generando el masivo aplauso de los hinchas presentes en el imponente recinto deportivo. De esta forma, el joven delantero cumplía el sueño de debutar con el equipo principal, y nada menos que junto a Cristiano Ronaldo, a quien le había expresado su admiración.

Tras ingresar, el atacante argentino de posicionó en la zona de ataque y rápidamente fue marcado por Antonio Rüdiger, defensa central de los ‘Blues’, quien no le permitió alejarse. Poco después, Manchester United tuvo un tiro de esquina, pero no tuvo mayor relevancia y la historia no se modificó.

Al consumarse el empate, Chelsea quedó en el tercer lugar de la Premier League, con 66 puntos, cada vez más cerca de clasificar a la próxima Champions League; mientras que los ‘Diablos rojos’ están en la sexta posición, sumando 55 unidades, con mínimas opciones de acceder a la Liga de Campeones 2022-23.