El cuadro de Carlos A. Mannucci no tuvo problemas y superó por 2-0 a la Academia Deportiva Cantolao, en el Estadio Mansiche de Trujillo, y aseguró su boleto a la Fase Final del campeonato de la Liga 2 Caliente.

A falta de dos jornadas, el tricolor escaló hasta la segunda casilla con 27 puntos y mantiene intactas sus opciones de ganar el Grupo 1 de la Fase Regional.

GOL DE CAMARÍN

Cuando el reloj marcaba los 2 minutos de las acciones, el mediocampista colombiano Felipe Acosta apareció por la banda izquierda, pisó el área y sacó un centro para que el delantero Javier Núñez conecte el esférico con la pierna izquierda para anotar el primer tanto en el Mansiche.

Si bien Mannucci controló el juego, se terminó quedando con 10 futbolistas, luego que el réferi Ítalo Gonzales le mostrara la cartulina roja al defensa Joaquín Aguirre en una jugada confusa.

Foto: @iteasport_

Sobre los 26’, el delantero Gilmar Rodríguez sacó un zapatazo de larga distancia y el portero del “Delfín”, Sebastián Rojas, se encargó de ahogarle el grito de gol. La visita tuvo una opción clara para igualar la contienda, cuando el argentino Mateo Rodríguez le pegó cruzado dentro del área, pero el arquero carlista, Gerson Valladares, desvió el esférico.

LIQUIDA

En la parte complementaria, a los 51’, el defensa Juan Mayo terminó derribando al colombiano Miguel Ángel Murillo. El árbitro Gonzales cobró penal. El volante José Carlos Muñoz se encargó de anotar el segundo tanto. Triunfo clave para el club trujillano.

Valladares, portero carlista, se sacó dos remates de gol de los pies de Eliezer Crisóstomo y Tomás Alessandria