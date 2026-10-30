La presencia de más de 20 atletas extranjeros está confirmada para participar en la Marathon Internacional de Los Andes 2026, esperando disputar metro a metro la competencia con los más de 3,000 inscritos que se darán cita en Huancayo.

Último plazo

No habrá ampliación en el plazo de inscripciones- el cual vence hoy viernes 30 a las 6:00 p.m- mientras, continúan los preparativos para la conmemoración de los 40 años de esta emblemática prueba atlética.

Según la información emitida por el comité organizador, los atletas extranjeros disputarán la victoria frente a los fondistas nacionales, se tiene de Kenia: Peter Kiama, Cyrus Kipkemboi, Abdirahman Ali, Sara Jerop, Ibrahim Ali, Agnes Mumbua, Samwuel Komon, Raphael Lekakeny y Luka Kipkiror; de Etiopía: Diriba Negese y Ziyad Abiti Defo; Ecuador: Diana Landy Andrade. Asimismo, se contará con representantes de Rusia, Alemania, Venezuela, Chile y Colombia.

También se presentó la camiseta oficial o “piel” de la maratón, elaborada gracias al respaldo de New Athletic con tecnología de corte láser especial para los competidores. La entrega de los kits de participación se realizará durante la Expo Maratón en la Plaza Huamanmarca los días viernes y sábado previa a la carrera.