Lima se prepara para llenarse de color, música y energía. Este domingo 15 de noviembre, la Costa Verde de San Miguel será escenario de The Color Run Geely 2026, la reconocida experiencia deportiva y recreativa internacional que invita a vivir una carrera diferente, donde cruzar la meta es solo el comienzo de una gran celebración. Desde las 8:00 a. m., participantes de todas las edades podrán disfrutar de una jornada que combinará actividad física, entretenimiento y las tradicionales explosiones de polvo de colores.

La edición 2026 contará con recorridos de 5K y 10K, pensados tanto para quienes buscan desafiar sus propios límites como para aquellos que quieren disfrutar de una experiencia recreativa junto a familiares y amigos. A lo largo del circuito, los participantes atravesarán estaciones de color acompañadas de música y momentos de entretenimiento, convirtiendo cada kilómetro en una auténtica fiesta en movimiento. El recorrido culminará con una gran celebración en la zona de llegada, donde la diversión continuará después de cruzar la meta.

Y porque en The Color Run la experiencia también se lleva a casa, todos los inscritos recibirán un kit oficial especialmente preparado para la ocasión. Este incluye la camiseta exclusiva de The Color Run In Motion, polo representativo, dorsal numerado, morral conmemorativo, pulsera oficial, medalla de participación y el infaltable sachet de polvo de color, elemento protagonista de esta celebración que permitirá cerrar el recorrido con una explosión de alegría.

The Color Run Geely 2026 llega a Lima para demostrar que correr también puede ser una fiesta. La cita será este domingo 15 de noviembre en la Costa Verde de San Miguel, donde miles de participantes están invitados a dejar atrás la rutina, ponerse en movimiento y disfrutar de una jornada cargada de color, música y diversión. Aquí se pueden comprar las entradas.