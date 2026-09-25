Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de seguridad ciudadana, la Municipalidad Provincial de Pisco desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los integrantes del Batallón de Serenazgo sobre el uso adecuado de la vara tonfa, también conocida como PR-24.

Por la seguridad

La actividad se realizó en la cancha deportiva ubicada en los exteriores de la Central de Videovigilancia, donde los serenos recibieron instrucciones sobre el manejo de este implemento de defensa y practicaron técnicas de conducción y reducción, así como procedimientos relacionados con el uso progresivo de la fuerza.

La capacitación estuvo a cargo de instructores vinculados a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Entre ellos participó Miguel Cabrejas, instructor de la PNP, quien destacó la importancia de preparar al personal de serenazgo para responder adecuadamente ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o la seguridad de la ciudadanía.

Durante la jornada, los participantes conocieron técnicas de golpeo, conducción y reducción, además de recomendaciones para el uso responsable de la vara tonfa durante una intervención. El instructor explicó que estos conocimientos buscan mejorar la capacidad de respuesta del personal ante las diversas situaciones que enfrenta diariamente en la ciudad de Pisco.

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