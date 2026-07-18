La provincia de Pisco contará con una importante renovación de su capacidad operativa en materia de seguridad ciudadana tras la suscripción de un convenio entre la Municipalidad Provincial de Pisco y la empresa Pluspetrol. El acuerdo permitirá la adquisición de 13 camionetas, 32 motocicletas, equipos de protección personal, radios portátiles y equipamiento tecnológico que serán distribuidos entre siete municipalidades de la provincia.

Apuestan por la seguridad

La firma del convenio se realizó con la participación del alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández; representantes de Pluspetrol y otras autoridades. El proyecto, denominado “Unidos por la Seguridad Ciudadana”, busca fortalecer las labores de serenazgo mediante la incorporación de nuevas unidades móviles y herramientas tecnológicas que mejoren la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

De acuerdo con el convenio, la Municipalidad Provincial de Pisco recibirá cuatro camionetas, ocho motocicletas, 60 equipos de protección personal, 60 radios portátiles, un servidor de almacenamiento y 24 discos duros para el sistema de videovigilancia.

Por su parte, el distrito de San Andrés contará con cuatro camionetas, seis motocicletas, 40 equipos de protección personal y 40 radios portátiles.

Los municipios de Túpac Amaru Inca, San Clemente, Independencia y Humay serán implementados con una camioneta, cuatro motocicletas, seis equipos de protección personal y seis radios portátiles cada uno.

En tanto, el distrito de Huancano, debido a las características geográficas de su territorio, recibirá una camioneta 4x4, dos motocicletas, cuatro equipos de protección personal y cuatro radios portátiles.

A su turno, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, sostuvo que la adquisición de los vehículos y equipos fortalecerá el trabajo conjunto que realizan los municipios con la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia en la provincia.

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