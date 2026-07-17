La provincia de Pisco dio un paso importante en materia de seguridad ciudadana con la entrega oficial de un terreno de 35 690 metros cuadrados a la Policía Nacional del Perú, espacio donde se proyecta construir la futura sede de la División de Orden Público y Seguridad, infraestructura destinada a concentrar las diferentes unidades policiales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Proyecto policial

La ceremonia contó con la presencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado; el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández; el congresista Raúl Doroteo; además de autoridades regionales, alcaldes distritales, representantes del Ministerio del Interior, juntas vecinales y miembros de la sociedad civil.

Durante su intervención, el alcalde Pedro Fuentes calificó la jornada como un hecho trascendental para la provincia y recordó que la iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre diversas autoridades.

“Hoy es un día histórico en la pacificación de nuestra provincia”, afirmó, al señalar que la entrega del terreno representa el primer paso para consolidar una infraestructura policial acorde con las necesidades de Pisco.

La autoridad edil explicó que, tras la creación de la División Policial de Pisco, uno de los principales desafíos era conseguir un terreno que permitiera albergar todas las unidades operativas en un solo complejo. Según detalló, se evaluaron diferentes predios hasta concretar la cesión del espacio que anteriormente pertenecía al Estado.

Por su parte, el congresista Raúl Doroteo destacó que la elevación de la Comisaría Sectorial de Pisco a la categoría de División Policial fue resultado de gestiones iniciadas años atrás y sostuvo que la entrega del terreno permitirá avanzar hacia la ejecución del proyecto.

El parlamentario informó además que el terreno ya fue inscrito oficialmente a favor de la Policía Nacional y anunció que su despacho avanzó con la elaboración del perfil y del expediente técnico preliminar para reducir los tiempos administrativos cuando se gestione el financiamiento de la obra.

Durante el acto protocolar también fue presentada una maqueta referencial del futuro complejo policial, el cual concentraría las unidades especializadas y operativas de la institución. Según lo expuesto, la infraestructura permitirá mejorar la logística y optimizar el despliegue policial en toda la provincia de Pisco.

A su turno, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, destacó la importancia del proyecto para el fortalecimiento institucional y agradeció las gestiones realizadas por las autoridades locales. “Definitivamente hoy es un día histórico para la provincia de Pisco y para el Perú”, manifestó ante los asistentes.

Las autoridades coincidieron en que el siguiente reto será asegurar el financiamiento para la construcción del complejo policial mediante los mecanismos de inversión que contempla el Estado, entre ellos obras por impuestos, asociaciones público-privadas u otras modalidades que permitan hacer realidad el proyecto en los próximos años.

Cabe señalar que, el proyecto contempla la construcción de un moderno complejo policial que albergará a aproximadamente 800 efectivos policiales. La infraestructura contará con polígono de tiro, gimnasio, dormitorios, auditorio, oficinas administrativas, salas de entrenamiento y ambientes especializados que permitirán concentrar en un solo lugar las diferentes unidades operativas y de investigación de la Policía Nacional del Perú.

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