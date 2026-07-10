Autoridades de la Municipalidad Provincial de Pisco y de la Policía Nacional del Perú realizaron una inspección al terreno donde se proyecta la construcción de la futura División Policial de Pisco, infraestructura que permitirá concentrar unidades especializadas y fortalecer la capacidad operativa de la institución policial en la provincia.

Trabajo articulado

La visita se desarrolló en el ex fundo Gallinazo, donde el alcalde provincial, Pedro Fuentes y el coronel PNP Daniel Elías Soto, verificaron el predio de aproximadamente tres hectáreas y media que será destinado para este proyecto.

Durante la inspección, el alcalde explicó que la creación de la División Policial responde al crecimiento poblacional de la provincia, que supera los 200 mil habitantes, y permitirá contar con una infraestructura adecuada para albergar las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional.

“Ya contamos con un terreno que será puesto a disposición para la construcción de la División Policial. Esto permitirá reunir las unidades especializadas y fortalecer el trabajo de seguridad en beneficio de la población”, manifestó la autoridad edil.

Por su parte, el coronel Daniel Elías Soto destacó que la nueva infraestructura facilitará la llegada de más efectivos policiales, patrulleros y unidades especializadas para reforzar la lucha contra la delincuencia en la provincia.

En la misma línea, detalló que durante los primeros meses de gestión se han realizado diversos operativos policiales que permitieron la desarticulación de más de 60 presuntas bandas delictivas, la incautación de 32 armas de fuego y la captura de personas requisitoriadas, como parte de las acciones contra el sicariato, la extorsión y otros delitos.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer el sistema de videovigilancia mediante la instalación de nuevas cámaras con tecnología de reconocimiento facial, herramienta que, según indicó, contribuirá a mejorar las labores de investigación y facilitar la identificación de personas involucradas en hechos delictivos.

Durante la actividad también participaron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Pisco, quienes informaron que las áreas de Limpieza Pública y Parques y Jardines realizarán trabajos de retiro de maleza y acondicionamiento del terreno para dejarlo en condiciones antes del inicio de las siguientes etapas del proyecto.

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