El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar para los 22 comuneros intervenidos el último martes durante el enfrentamiento registrado en el campamento de la mina de sal de Puerto Rico - Bayóvar de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura, Diego Fiestas Amaya, ordenó la detención de siete días para los comuneros quienes son investigados como presuntos autores de los delitos contra la administración pública en la modalidad de disturbios agravados; contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado y otros.

La audiencia se realizó ayer jueves a las 8 de la mañana. Los comuneros permanecerán detenidos durante estos días para que la fiscalía y policía continúe con las diligencias y esclarecimiento de los hechos ocurridos en la mina de sal de Bayóvar cuya administración se encuentra en poder de la autodenominada “Junta Transitoria”.

Según la denuncia policial, Jean Marco Amaya Sosa (23 años) y Gladis Maribel Pingo Campo (52 años) afirmaron que un aproximado de 100 personas, entre hombres y mujeres, llegaron al campamento de la mina de sal realizando disparos al aire y ocasionaron daños materiales y les pedían que se retiren del campamento porque los iban a matar.

Los investigados son: Julio Edilberto Albines Durand (36), Marino Calderón Chero (59), Wilmer More Yovera (56), Rony Cristopher Vigo Vílchez (29), Enrique Paiva Chunga (57), Daniel Arturo Ruiz Rumiche (36), Rosalyn Chunga Ruiz (49), Kenjy Samir Seminario Rosas (26), Albert David Grau Rujel (30), Fernando Arturo Portal Aspajo (42), José Augusto García Veliz (38), Pedro Luciano Temoche Martínez (40), Junior Alexander Chumacero Socola (33), José Eduardo Montalbán Ojeda (35), Jhony Tulio Temoche Periche (30), otros.