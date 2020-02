Joel Sánchez viene atravensando un buen momento en Melgar de Arequipa, donde ha sabido ser figura en los partidos que le ha tocado disputar tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, algo que aviva su esperanza de volver a ser llamado a la selección peruana.

“Para mí será un sueño volver a la selección, esa es mi meta, y considero que si mantengo este mismo nivel tendré más chance para ser considerado por el entrenador”, declaró el volante al programa Pitazo Final de Radio Ovación.

Sobre el presente del cudaro rojinegro, Sánchez sostuvo que “definitivamente tuvimos un calendario muy complicado, pero supimos salir adelante y estoy orgulloso de este lindo grupo”.

“Se le ganó a un rival boliviano (Nacional Potosí) en una cancha complicada e hicimos lo propio con Binacional en Juliaca. Es cierto que ese resultado en Potosí no nos da la clasificación, pero tenemos grandes posibilidades para pasar de fase en la Copa Sudamericana”, agregó.

Por último, señaló que se siente muy bien físicamente y satisfecho con su desenvolvimiento en la cancha de acuerdo a las indicaciones del técnico Carlos Bustos.

“Con el profesor Bustos estoy jugando por la banda izquierda y luego paso al medio y realmente me siento muy cómodo, aunque también ando bien físicamente y eso también ayuda. La consigna no solo es mantener el nivel sino mejorarlo para el bien del equipo. Estos dos buenos resultados no han sido de casualidad sino se consiguieron con trabajo”, explicó el jugador de 30 años.

