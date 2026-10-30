El FBC Melgar no pudo superar las adversidades y terminó empatando 1-1 frente a Comerciantes Unidos, en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El conjunto rojinegro jugó con un hombre menos durante casi todo el encuentro y, pese a su esfuerzo por conseguir la victoria, dejó escapar dos puntos importantes que lo alejan de la pelea por el título.

La primera complicación llegó a los 7 minutos, cuando Horacio Orzán fue expulsado por el árbitro Rudy Méndez, quien consultó con el VAR antes de mostrarle la tarjeta roja por una falta contra Matías Sen. Pese a la inferioridad numérica, Melgar encontró rápidamente la ventaja.

A los 9 minutos, Jhonny Vidales anotó el 1-0 tras una buena combinación con Cristian Bordacahar, quien dejó rivales en el camino. El delantero, que reemplazó al lesionado Bernardo Cuesta, llegó así a su gol número 14 en la temporada.

Dos minutos después, el talentoso Nicolás Quagliata tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia, pero desperdició una clara ocasión al quedar solo frente al arquero Matías Córdova. La diferencia de jugadores en el campo no parecía sentirse ya que el Dominó mantuvo su vocación ofensiva y salió en busca de otro gol, pese a la desventaja numérica.

El entrenador Miguel Rondelli entendió que la mejor defensa era el ataque y pidió a sus dirigidos no bajar los brazos. Los rojinegros sostuvieron su propuesta ofensiva y buscaron defender la ventaja, aunque algunas decisiones arbitrales generaron reclamos desde el campo de juego y las tribunas. A los 55 minutos, Comerciantes Unidos consiguió anotar, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR, que esta vez favoreció al equipo arequipeño.

Melgar no pudo sostener la ventaja y tuvo que confirmarse con el empate 1-1 ante Comerciantes Unidos (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Cuando parecía que Melgar conseguiría una victoria importante por el esfuerzo desplegado, llegó el golpe visitante. A los 86 minutos, José Parodi aprovechó un tiro de esquina para marcar el 1-1 y silenciar el estadio Monumental de la UNSA. El empate terminó castigando a un conjunto rojinegro que, pese a jugar con diez hombres durante gran parte del compromiso, estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, Melgar suma 26 puntos en el Torneo Clausura y pierde terreno en la disputa por el primer lugar. En la tabla acumulada, los arequipeños alcanzan las 54 unidades y se mantienen en el tercer puesto. Por su parte, Comerciantes Unidos llegó a los 14 puntos en el Clausura y a 35 en el acumulado, ubicándose en la parte baja de la clasificación