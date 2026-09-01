FBC Melgar continúa perdiendo terreno en el Torneo Clausura. El cuadro rojinegro cayó por 1-0 ante Atlético Grau, en su visita al estadio La Matanza de Piura, en el cierre de la séptima fecha, resultado que agudiza el irregular momento del equipo arequipeño. El único gol del partido fue anotado por Diego Barreto al minuto 69.

La derrota significó la segunda caída de Melgar en el Clausura y le impide mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Conforme avanzan las fechas, los rojinegros también se han ido relegando en la tabla acumulada, donde necesitan sumar para no comprometer sus objetivos de la temporada.

El técnico Miguel Rondelli mantuvo el mismo once titular que utilizó frente a Alianza Lima. Cabezudo estuvo en el arco; Cabanillas, González, Escobar y Lazo conformaron la defensa; mientras que Minda, Tandazo, Quagliata y Vidales ocuparon el mediocampo. En ataque, Bernardo Cuesta fue nuevamente la principal carta ofensiva del conjunto arequipeño.

Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta y Nicolás Quagliata no estuvieron finos en la definición y al final el costo fue alto. Regresan a Arequipa sin puntos y con una deuda grande con sus hinchas.

El equipo rojinegro no pudo ganar a Atlético Grau en Piura (Foto: Atlético Grau)

Con este resultado, Melgar se quedó con 11 puntos en el Clausura y retrocedió al noveno casillero. En la tabla acumulada, el equipo rojinegro mantiene 39 unidades y ocupa la quinta posición, por lo que deberá reaccionar en las próximas jornadas para recuperar terreno y mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Por su parte, Atlético Grau consiguió tres puntos importantes que le permitieron alcanzar las 13 unidades y ubicarse en el quinto lugar del Clausura. En el acumulado, el conjunto piurano llegó a 29 puntos y se encuentra en la duodécima posición.

Ahora, los dirigidos por Miguel Rondelli deberán voltear la página y concentrarse en su próximo compromiso. Melgar recibirá a ADT de Tarma por la octava fecha del Torneo Clausura, el domingo 6 de septiembre, desde las 18:30 horas, en el estadio Monumental de la UNSA, donde buscará reencontrarse con el triunfo ante su afición.