El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó “de manera firme toda forma de violencia sexual”, luego de conocerse la denuncia presentada por una mujer contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual.

"El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia“, señalaron.

El ministerio señaló que espera que las acciones judiciales contra los futbolistas de Alianza Lima “se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia”.

“Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados de su club deportivo, el MIMP expresa su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia”, manifestaron.

Asimismo, instó a las instituciones deportivas a “fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes”.

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 22, 2026

Alianza Lima separa a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras denuncia de abuso sexual

Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego de que un medio argentino informara sobre una denuncia presentada ante la justicia de ese país contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por un presunto abuso sexual.

Ante esta situación, el club informó que decidió separar de manera indefinida a los futbolistas involucrados y que se ha iniciado un procedimiento disciplinario conforme a su reglamento interno. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con los valores que la rigen, como el respeto, la disciplina y la integridad, y señaló que mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el proceso.