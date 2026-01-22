El periodista argentino Javier Díaz, del medio A24, indicó que la joven uruguaya de 22 años que denunció por presunto abuso sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ante la justicia argentina dispone de un botón antipánico para advertir cualquier situación de riesgo.

“La denuncia, obviamente, que ha tomado el Juzgado Criminal y Correccional número 14, a cargo del doctor Rabbione, acá en la Ciudad de Buenos Aires, se le ha impartido una medida a la Policía de la Ciudad, al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que le otorguen un botón antipánico. Esto normalmente es un procedimiento que se ejecuta, llegado al caso, que la víctima sí lo requiera o se le ofrece ante un hecho, entre otros, como este que estamos conociendo”, declaró a RPP.

Además, señaló que, “extraoficialmente”, la Policía recibió una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido el 18 de enero en el hotel Hyatt de Montevideo, “y que [la mujer] había denunciado a tres futbolistas del club Alianza Lima [Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco] por el delito de violencia sexual”.

“Está interviniendo [en el caso] además la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y el juzgado, obviamente, que les comenté a propósito de esta presentación”, añadió.

También, señaló que la joven “tenía una consigna policial cuando estuvo internada en el hospital Muñiz”, la cual no correspondía a una vigilancia, sino “una consigna de acompañamiento policial a través de un efectivo policial femenina”.

“Ella es quien tiene que retirar personalmente el botón antipánico, que es una aplicación que se le coloca en su teléfono celular, o se le brinda un aparato similar a un teléfono celular para que lo pueda llevar consigo”, sostuvo Díaz.

Denuncian a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual

El noticiero argentino Otra Mañana, del canal A24, informó este jueves que los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido denunciados ante la justicia argentina por una joven de 22 años, quien los acusa de un presunto abuso sexual.

Según el reporte difundido, la denunciante, de nacionalidad argentina, señaló que los hechos habrían ocurrido durante la permanencia del equipo en Montevideo, en el contexto de la gira realizada para participar en la Serie Río de la Plata 2026.

El medio indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades judiciales argentinas.

De acuerdo con la información publicada, “La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo”.

También se precisó que “Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos”.