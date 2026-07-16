Todavía con la fiesta en el cuerpo, la selección argentina volvió a pisar el campo este jueves en Atlanta, un día después de dejar en el camino a Inglaterra con un vibrante 2-1 que la metió en su segunda final mundialista consecutiva. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez desataron una celebración que se extendió por horas.

De cara a la final contra España, partido de este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana), la selección dirigida por Lionel Scaloni ya muestra claramente cuáles son sus objetivos, pese al costo físico que se maneja desde los últimos encuentros.

Tras la celebración, este jueves, se pudo observar cómo Lionel Scaloni estaba sentado a la entrada del vestuario, tomando sol con la pelota entre los pies, mientras de fondo sonaba “Por lo que yo te quiero” del Potro Rodrigo.

El primero en salir a entrenar fue Thiago Almada, seguido de cerca por Lautaro Martínez, el héroe de uno de los goles más celebrados en la historia albiceleste.

Mientras el Dibu Martínez calentaba con los arqueros y los suplentes trabajaban aparte con el preparador físico Luis Martín, la imagen del día la dieron Lionel Messi y Leandro Paredes, pues salieron descalzos, botella de agua en mano, charlaron y rieron a mitad de cancha. Poco después se les sumaron Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Terminados los minutos de entrenamiento, por la tarde toda la delegación argentina viaja a Nueva Jersey, donde se instalará para preparar el partido más importante del año, el cual es la final ante España. El partido se disputará el domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, durante la sesión de entrenamiento en Atlanta. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Leandro Paredes y Lionel Messi durante la sesión de entrenamiento de Argentina en Atlanta. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)