Argentina y Cabo Verde se disputarán en la prórroga el pase a octavos del Mundial 2026 tras empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario en Miami. Al regreso los celestes se impusieron con el 2-1 al comienzo del suplementario.

Lisandro Martínez fue el autor del gol argentino a los 92 minutos.

No obstante, Sidny Lopes Cabral logró el empate nuevamente (2-2).

Y a los 111′ Cuti Romero se impuso y logró vencer el arco de Vozinha (3-2).

Primer tiempo

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29′), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59′).

De seguir la igualdad al final de la prórroga, el clasificado a octavos se definirá en una tanda de penales.