La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entra a su recta decisiva con una cartelera de tres encuentros que prometen emociones de principio a fin. La jornada de este jueves 2 de julio reunirá a selecciones con aspiraciones de avanzar a los octavos de final, en una etapa donde no hay margen para el error.

El primer compromiso enfrentará a España y Austria desde las 14:00 horas en el estadio Los Ángeles, en Estados Unidos. La selección española parte como favorita por la calidad de su plantel, aunque Austria intentará dar el golpe y mantener vivo el sueño de seguir en competencia.

Más tarde, a las 18:00 horas, Portugal medirá fuerzas con Croacia en el estadio Toronto. El conjunto luso apelará a la experiencia de sus principales figuras para superar a un rival que ha demostrado solidez y capacidad para competir en instancias decisivas.

La jornada mundialista concluirá a las 22:00 horas con el duelo entre Suiza y la sorprendente Argelia en el estadio BC Place de Vancouver. El combinado africano buscará prolongar su histórica campaña, mientras que los suizos intentarán imponer su orden táctico para asegurar un lugar entre los 16 mejores del torneo.

DIECISEISAVOS DE FINAL

España vs. Austria

Estadio Los Ángeles

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

Sports Perú, DGO, Paramount+ (PER)

Portugal vs. Croacia

Estadio Toronto

Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)

Sports Perú, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO (PER)

Suiza vs. Argelia

Estadio BC Place Vancouver

Horario: 22:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, TyC Sports (PER)