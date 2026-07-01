Erling Haaland reconoció que Noruega afrontará uno de los mayores desafíos de su historia reciente cuando enfrente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, autor del gol decisivo en la victoria sobre Costa de Marfil, aseguró que es consciente de la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones y consideró que el conjunto escandinavo tiene escasas posibilidades de eliminar a la favorita selección sudamericana.

El goleador explicó que prefiere mantener una postura realista pese al gran momento que atraviesa Noruega en el certamen. Haaland elogió el nivel mostrado por Brasil a lo largo del torneo y señaló que el reto será enorme, aunque confía en que su equipo compita con la misma intensidad que le permitió llegar hasta esta instancia.

Pese a moderar las expectativas, el atacante destacó el valor de la campaña realizada por Noruega, que volvió a disputar una fase decisiva de una Copa del Mundo después de varios años de ausencia. Además, resaltó el crecimiento del equipo y su competitividad durante el torneo, en el que ha liderado el ataque y contribuido con goles importantes para la histórica clasificación.

El compromiso entre Brasil y Noruega aparece como uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Mientras la ‘Canarinha’ parte como favorita para avanzar de ronda, el conjunto vikingo buscará dar la sorpresa y prolongar una campaña que ya ha quedado marcada como una de las más destacadas de su historia