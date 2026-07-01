El delantero mexicano Julián Quiñones encendió el debate tras la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El atacante, autor del primer tanto del encuentro disputado en el estadio Azteca, sostuvo que militar en clubes europeos no garantiza un mejor rendimiento y destacó el esfuerzo de los jugadores que desarrollan sus carreras en otras ligas.

“Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo”, declaró Quiñones al término del compromiso. El atacante, de origen colombiano y actualmente jugador del Al Qadsiah de Arabia Saudita, fue una de las figuras del conjunto dirigido por Javier Aguirre al abrir el camino hacia la clasificación.

Las declaraciones del goleador cobraron mayor relevancia al referirse al plantel ecuatoriano, que contó con figuras consolidadas en el fútbol europeo como Moisés Caicedo, del Chelsea, Willian Pacho, del PSG, y Piero Hincapié, del Arsenal. Pese a ello, el conjunto sudamericano quedó eliminado del torneo. “Aunque estén en Europa, eso no quita que sea mejor que cualquier jugador de nosotros”, añadió el atacante mexicano.

Con la moral en alto y el respaldo de su afición, México afrontará ahora un nuevo desafío en la Copa del Mundo. El domingo 5 de julio recibirá en el estadio Azteca al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con la ilusión de seguir avanzando en el certamen y confirmar el gran momento que atraviesa el seleccionado azteca.