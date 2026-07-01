Lamine Yamal aseguró que está en condiciones de disputar los 90 minutos en el encuentro de mañana a las 14:00 horas que España sostendrá frente a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En una entrevista concedida a la cadena Cope, el futbolista del Barcelona destacó su evolución física durante el torneo, luego de incrementar progresivamente su participación en la fase de grupos.

El extremo de 18 años disputó 19 minutos en el debut frente a Cabo Verde, aumentó su presencia a 45 minutos en el segundo compromiso ante Arabia Saudita y completó 76 minutos en la victoria sobre Uruguay.

“Sí puedo jugar 90 minutos ante Austria. Si veo que hay un balón dividido no entro, pero no sólo por mí mismo, sino por el otro, para no hacerle daño, pero entreno a tope, sí”, manifestó el atacante.

Yamal también confesó que sigue de cerca todos los partidos de la Copa del Mundo y dejó en claro cuál es la prioridad de la selección española en esta instancia del campeonato.

“Lo importante yo creo que es ganar, más que nunca es ganar; obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes nos vamos todos tristes”, reflexionó el joven internacional.