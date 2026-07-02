La selección de Estados Unidos aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido que exigió un gran esfuerzo colectivo. El equipo anfitrión supo sostener la ventaja incluso después de quedarse con diez jugadores y terminó celebrando un triunfo que lo mantiene en carrera por el título.

El encargado de abrir el marcador fue Folarin Balogun, quien a los 45 minutos aprovechó un mal despeje de la defensa de Bosnia para definir con precisión entre las piernas del arquero Nikola Vasilj. El delantero ya había celebrado anteriormente, pero el árbitro brasileño Raphael Claus le anuló un tanto a los 33 minutos por posición adelantada.

El panorama cambió a los 64 minutos cuando el propio Balogun fue expulsado por una falta desleal, dejando a Estados Unidos en inferioridad numérica durante el tramo final del compromiso. Bosnia y Herzegovina intentó aprovechar la ventaja de hombres para buscar el empate, aunque nunca encontró la claridad necesaria para vulnerar la defensa local.

Los anfitriones no renunciaron al ataque y estuvieron cerca de ampliar la diferencia a los 78 minutos, cuando Christian Pulisic marcó, aunque su conquista fue invalidada por fuera de juego. Lejos de desanimarse, el conjunto estadounidense siguió presionando y encontró la tranquilidad apenas tres minutos después.

A los 81 minutos, Malik Tillman sentenció el encuentro con una impecable ejecución de tiro libre que dejó sin opciones a Nikola Vasilj. Con el 2-0 definitivo, Estados Unidos selló su pase a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Bélgica el próximo lunes 6 de julio en el estadio de Seattle, en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial.