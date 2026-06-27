La selección de Francia entra en dieciseisavos de final como primera del grupo I, con Noruega como segunda y enfrentada en esa ronda a Costa de Marfil.

En tanto, mientras que Senegal espera resultados para comprobar si le vale o no con tres puntos para avanzar entre las ocho mejores terceras a las eliminatorias del Mundial 2026.

El conjunto galo, primero con pleno de nueve puntos, aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Paraguay, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o incluso España), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el martes 30 de junio.

Ese mismo día también está previsto el Noruega-Costa de Marfil en Dallas.

Irak ha quedado eliminada.

Dembélé: “Tuve más influencia contra Senegal o Irak”

El delantero francés Ousmane Dembélé, autor de un ‘hat-trick’ este viernes en el partido contra Noruega, afirmó que tuvo más influencia en los dos juegos previos frente a Senegal o Irak.

“Estoy muy contento. La actuación ha sido buena, pero sinceramente preferí mis partidos contra Senegal o contra Irlanda. Creo que en esos encuentros tuve más influencia en el juego”, aseguró en la zona mixta el actual Balón de Oro.

EFE/ Octavio Guzmán

Dembélé recibió muchas criticas en Francia tras el estreno contra Senegal por su poca aportación goleadora con la selección y, ante Irak, marcó su primer gol en un Mundial o Eurocopa.

“El triplete es algo excepcional, por supuesto, pero lo más importante era terminar primeros de grupo. Ahora tenemos que seguir concentrados, porque vienen partidos mucho más importantes”, añadió el delantero del PSG.