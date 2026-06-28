Inglaterra entró este sábado a los dieciseisavos de final como primera del Grupo L, Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.

El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá y aguarda a un tercero como rival, probablemente Senegal. Su partido está fijado para el 1 de julio en Atlanta.

Croacia derrotó por 2-1 a Ghana , avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.

Croacia festeja triunfo. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Ghana acabó tercera con 4 unidades y a falta de dos grupos por definirse, su próximo rival sería Colombia, que por ahora lidera el K, el 3 de julio en Kansas City.

Bellingham y Kane (0-2)

Inglaterra sufrió, pero en un intervalo de 5 minutos, del 62 al 67, infligió este sábado a la eliminada selección de Panamá su tercera derrota en el Grupo L del Mundial, esta vez por 0-2 con tantos de Jude Bellingham y Harry Kane.

Los Leones cerraron la fase de grupos en el MetLife Stadium de East Rutherford como líderes del L con 7 puntos, Bellingham anotó en el minuto 62 el segundo gol de su cuenta en lo que va del torneo y Kane firmó en el 67 el tercero que lo consolida como el máximo goleador histórico de su país en los mundiales, con 11.

La Roja centroamericana cambió por derrotas sus tres partidos en el actual torneo: en el debut por 1-0 ante Ghana y con idéntico resultado ante Croacia en la segunda jornada.