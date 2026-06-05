A pocos días de iniciar el Mundial 2026, la competencia entre las selecciones ya no se limita a la cancha. Argentina, Brasil y Colombia captaron la atención de millones de aficionados con videos de convocatoria que apostaron por la emoción, la identidad nacional e historias inspiradoras para conectar con sus hinchas.

Para José Collins, docente de Marketing de IDAT, el éxito de estas campañas responde a una tendencia cada vez más fuerte en el deporte: conectar emocionalmente con los hinchas.

“Las personas recuerdan más las historias que los mensajes. Hoy, una convocatoria para la Copa del Mundo es una oportunidad para fortalecer la identidad nacional, despertar el orgullo y generar un mayor sentido de pertenencia”, explicó el experto.

Esta apuesta por la emoción y la identidad nacional estuvo presente en las campañas presentadas por Argentina, Brasil y Colombia de cara al Mundial 2026. Mientras Argentina recurrió a la nostalgia y a sus hitos deportivos más recordados, Brasil destacó por una producción audiovisual de gran impacto visual y Colombia enfocó su mensaje en la unidad y el orgullo de representar a toda una nación.

Según Collins, aunque cada selección utilizó recursos distintos, todas compartieron una estrategia común: convertir la convocatoria en una experiencia emocional capaz de trascender el fútbol.

“La identidad nacional se ha convertido en el principal recurso de comunicación de las selecciones porque genera una conexión inmediata con los aficionados. La gente no solo apoya a un equipo, también se siente representada por una historia, una cultura y una forma de ver el mundo”, señaló.

El especialista considera que Argentina logró construir la narrativa más sólida al combinar emoción, identidad nacional e innovación, transformando una simple presentación de convocados en una historia capaz de generar conversación incluso entre personas que no siguen habitualmente el fútbol.

En la antesala del Mundial 2026, las selecciones sudamericanas demostraron que una convocatoria puede generar tanta expectativa como un partido, movilizando a millones de hinchas dentro y fuera de las redes sociales.