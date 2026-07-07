La selección de Marruecos contará nuevamente con Brahim Díaz como una de sus principales figuras para enfrentar a Francia este jueves 9 de julio, en los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista ofensivo buscará prolongar su buen momento y liderar el ataque marroquí en un duelo que definirá el pase a las semifinales del certamen.

El desempeño del futbolista del Real Madrid estuvo por debajo de las expectativas durante los tres primeros partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, el entrenador Mohamed Ouahbi mantuvo su confianza en el jugador y esa apuesta dio resultados en el último compromiso frente a Canadá, donde Díaz fue determinante para el triunfo de su selección.

“Es un jugador muy, muy grande, nos va a aportar mucho. Espero más de él porque es uno de mis mejores jugadores y vamos a darle el apoyo y la confianza que necesita para que rinda”, manifestó Ouahbi, convencido de que el talento del mediocampista puede marcar diferencias en una instancia decisiva del campeonato.

Por su parte, Brahim Díaz destacó el cambio que ha experimentado en su juego, priorizando el trabajo colectivo por encima de las acciones individuales. “Estoy muy contento con todo lo que aporto, con todo lo que hago para ayudar a mis compañeros”, afirmó el futbolista, quien atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta marroquí.

Nacido en Málaga, España, el número 10 decidió representar a Marruecos hace tres años por las raíces de su padre, una elección de la que asegura sentirse plenamente orgulloso.

“Las cosas están yendo muy bien, de verdad. Estoy muy contento con lo que estoy logrando, porque creo que el apoyo que he recibido, el cariño que he recibido de todo Marruecos desde mi llegada, han sido increíbles”, señaló Díaz.