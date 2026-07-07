Kylian Mbappé calificó el lunes de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota 1-0 de Paraguay frente a Francia el sábado en los octavos de final del Mundial 2026.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, añadió.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el delantero madridista.

Francia eliminó del Mundial 2026 a Paraguay el sábado en octavos de final al ganarle 1-0 con gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, Mbappé, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista galo con propósitos racistas: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada!!!”, escribió en un mensaje.

- Denuncia ante la fiscalía -

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el lunes “sin equívocos” estos comentarios y aseguró que su institución continuará con sus “esfuerzos por erradicar la lacra del racismo de nuestro magnífico deporte y de la sociedad”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas de Mbappé y calificó de “abyectas e inaceptables” las palabras de Amarillo.

“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, añadió la FFF en su comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla “son delictivos y condenables”.

“Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial”, añadió.

El caso alcanzó también una dimensión política.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró su apoyo a Mbappé y a los Bleus “frente a los ataques racistas” e indicó que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, le escribió para “condenar” las palabras de la senadora.

El gobierno paraguayo también emitió un comunicado en X en el que “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla, que “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.