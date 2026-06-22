El 22 de junio ocupa un lugar especial en la memoria del fútbol argentino. Hace exactamente 40 años, en el Mundial de México 1986, Diego Maradona firmó una de las actuaciones más recordadas de la historia al marcar dos goles frente a Inglaterra. Uno de ellos pasó a la inmortalidad como la “Mano de Dios” y el otro fue bautizado como el “Gol del Siglo”, una obra maestra que sigue siendo admirada por generaciones.

Cuatro décadas después, los aficionados argentinos esperan que Lionel Messi escriba un nuevo capítulo memorable en esta misma fecha. La selección albiceleste enfrentará hoy a Austria desde las 12:00 horas, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

La expectativa es enorme en torno al capitán argentino, quien hace una semana brilló con un triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia. Gracias a esa destacada actuación, Messi alcanzó las 16 anotaciones en copas del mundo e igualó el registro del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, reconoció la carga emocional que representa esta fecha para el país y para el propio equipo. “Lo veremos por todos lados (hoy), así que lloraremos un poquito también”, señaló el seleccionador al recordar la gesta de Maradona en México 1986.

Todas las miradas estarán puestas sobre Messi, considerado por muchos como el heredero natural de Maradona. Si logra marcar ante Austria, se convertirá en el máximo artillero de la historia de los mundiales y hará que el 22 de junio vuelva a quedar grabado como una fecha inolvidable para el fútbol argentino.