La lista de partidos para ver en el Día del Padre. (Foto: Getty Images)
La lista de partidos para ver en el Día del Padre. (Foto: Getty Images)

Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha especial para estar en familia y crear nuevos recuerdos. En plena disputa del Mundial 2026, la conmemoración coincide con una semana cargada de encuentros de alto nivel con figuras internacionales y selecciones dispuestas a dar la sorpresa. Por ello, la casa de apuestas Betsafe recomienda los partidos importantes para compartir con papá.

Partidos de hoy Mundial 2026

Día y horaPartidoCanales
Dom. 21 de junio / 11:00 a. m.España vs. Arabia SauditaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 21 de junio / 2:00 p. m.Bélgica vs. IránDIRECTV y Paramount Plus
Dom. 21 de junio / 5:00 p. m.Uruguay vs. Cabo VerdeDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Dom. 21 de junio / 8:00 p. m.Nueva Zelanda vs. EgiptoDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 12:00 p. m.Argentina vs. AustriaDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 4:00 p. m.Francia vs. IrakDIRECTV y Paramount Plus
Lun. 22 de junio / 7:00 p. m.Noruega vs. SenegalDIRECTV, Paramount Plus y América TV
Lun. 22 de junio / 10:00 p. m.Jordania vs. ArgeliaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 12:00 p. m.Portugal vs. UzbekistánDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 3:00 p. m.Inglaterra vs. GhanaDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Mar. 23 de junio / 6:00 p. m.Panamá vs. CroaciaDIRECTV y Paramount Plus
Mar. 23 de junio / 9:00 p. m.Colombia vs. RD CongoDIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus

Con 48 selecciones participantes y un formato ampliado que ofrece más oportunidades para las sorpresas, el Mundial 2026 se ha convertido en una verdadera fiesta global del fútbol. Estos cinco partidos reúnen todos los ingredientes para convertirse en el plan ideal para celebrar el Día del Padre: emociones, estrellas internacionales y la posibilidad de compartir una experiencia única entre generaciones.

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