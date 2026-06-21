Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha especial para estar en familia y crear nuevos recuerdos. En plena disputa del Mundial 2026, la conmemoración coincide con una semana cargada de encuentros de alto nivel con figuras internacionales y selecciones dispuestas a dar la sorpresa. Por ello, la casa de apuestas Betsafe recomienda los partidos importantes para compartir con papá.
Partidos de hoy Mundial 2026
|Día y hora
|Partido
|Canales
|Dom. 21 de junio / 11:00 a. m.
|España vs. Arabia Saudita
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 21 de junio / 2:00 p. m.
|Bélgica vs. Irán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Dom. 21 de junio / 5:00 p. m.
|Uruguay vs. Cabo Verde
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Dom. 21 de junio / 8:00 p. m.
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 12:00 p. m.
|Argentina vs. Austria
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 4:00 p. m.
|Francia vs. Irak
|DIRECTV y Paramount Plus
|Lun. 22 de junio / 7:00 p. m.
|Noruega vs. Senegal
|DIRECTV, Paramount Plus y América TV
|Lun. 22 de junio / 10:00 p. m.
|Jordania vs. Argelia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 12:00 p. m.
|Portugal vs. Uzbekistán
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 3:00 p. m.
|Inglaterra vs. Ghana
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
|Mar. 23 de junio / 6:00 p. m.
|Panamá vs. Croacia
|DIRECTV y Paramount Plus
|Mar. 23 de junio / 9:00 p. m.
|Colombia vs. RD Congo
|DIRECTV, Paramount Plus, América TV y Disney Plus
Con 48 selecciones participantes y un formato ampliado que ofrece más oportunidades para las sorpresas, el Mundial 2026 se ha convertido en una verdadera fiesta global del fútbol. Estos cinco partidos reúnen todos los ingredientes para convertirse en el plan ideal para celebrar el Día del Padre: emociones, estrellas internacionales y la posibilidad de compartir una experiencia única entre generaciones.