La selección de Corea del Sur afronta una controversia fuera de las canchas en plena disputa del Mundial 2026. El origen del conflicto se encuentra en la difusión de audios en los que periodistas surcoreanos realizaron comentarios sobre Son Heung-min, capitán del equipo y una de las principales figuras del fútbol asiático.

Las grabaciones fueron realizadas durante una sesión de entrenamiento abierta al público en Guadalajara. En ellas, algunos comunicadores cuestionaban la exención del servicio militar obligatorio que recibió el delantero gracias a sus logros deportivos con la selección nacional.

Asimismo, cuestionaron que Son no cumplió el periodo completo de servicio militar exigido en Corea del Sur. El atacante únicamente realizó tres semanas de instrucción básica en 2020 tras beneficiarse de una excepción otorgada a los deportistas que consiguen resultados destacados para el país.

El reconocimiento fue obtenido luego de que Corea del Sur conquistara la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Gracias a ese logro, el futbolista quedó liberado de cumplir los 21 meses de servicio que normalmente deben realizar los ciudadanos varones surcoreanos.

La difusión de los audios generó malestar dentro de la selección surcoreana. En respuesta, los jugadores suspendieron entrevistas y conferencias de prensa con medios de su país como muestra de respaldo a Son Heung-min.

Tras la victoria por 2-1 ante República Checa, el capitán evitó declarar en la zona mixta. Sus compañeros apoyaron la decisión con el objetivo de expresar su rechazo a los comentarios difundidos y mantener la concentración del equipo durante el torneo.

🚨 INSÓLITO: Perioditas coreanos estaban CRITICANDO a 🇰🇷 Heung-min Son con el tema del servicio militar, y no se dieron cuenta que estaban siendo GRABADOS. La selección ha decidido ROMPER RELACIÓN con la prensa coreana. PAPELÓN. #CopaMundialFIFA 🌎🏆⛔️ pic.twitter.com/lAm5QczgeD — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) June 16, 2026





¿Qué medidas tomó la federación?

La Asociación Coreana de Fútbol expresó su rechazo a los comentarios difundidos y pidió mayor responsabilidad a los representantes de los medios de comunicación. El organismo también adoptó acciones internas para enfrentar las consecuencias del episodio.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la renuncia del jefe de prensa de la delegación, quien asumió responsabilidades por lo ocurrido. Asimismo, la federación decidió reforzar los protocolos de comunicación y cancelar algunas actividades previstas durante la concentración.

Estas acciones fueron implementadas mientras la selección continúa su participación en el campeonato mundial. El objetivo es evitar nuevas controversias que puedan afectar el ambiente del equipo antes de sus próximos compromisos.

Corea del Sur se prepara para enfrentar a México

La controversia surge en un momento importante para el combinado asiático dentro del Mundial 2026. El equipo se encuentra concentrado en su preparación para enfrentar a México en un encuentro que podría resultar determinante para sus aspiraciones en el torneo.

Mientras la federación intenta reducir el impacto de la polémica, el plantel busca mantener la atención en el aspecto deportivo. Sin embargo, la tensión generada por este episodio continúa marcando el entorno de la selección surcoreana a pocos días de uno de sus partidos más importantes.