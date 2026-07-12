Hugo García anunció el nacimiento de su primer hijo junto a la influencer de nacionalidad venezonala, Isabella Ladera, a través de sus redes sociales.
El exchico reality compartió una serie de fotografías del parto y presentó a su recién nacido, quien llevará por nombre “Koa”.
La publicación muestra los primeros instantes del bebé junto a sus padres. En las imágenes, Isabella aparece sosteniendo al pequeño mientras Hugo la acompaña y abraza a ambos. “Bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26”, escribió el modelo peruano en su cuenta de Instagram.
Las fotografías también revelan que Isabella Ladera optó por un parto en el agua, realizado en un ambiente íntimo y familiar.
Asimismo, el collage de imágenes en blanco y negro retratan los primeros momentos de la pareja con su hijo y han generado miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.
Minutos después del anuncio, Isabella compartió un emotivo mensaje sobre la experiencia del nacimiento, en el que describió el parto como un proceso de transformación y agradeció a su hijo por haberlos elegido como padres. “El cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida”, expresó.
El nacimiento de Koa marca, sin duda, una nueva etapa para Hugo García e Isabella Ladera, quienes recibieron numerosas muestras de cariño por parte de amigos, seguidores y figuras del espectáculo tras hacer pública la llegada de su primogénito.