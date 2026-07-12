Hugo García anunció el nacimiento de su primer hijo junto a la influencer de nacionalidad venezonala, Isabella Ladera, a través de sus redes sociales.

El exchico reality compartió una serie de fotografías del parto y presentó a su recién nacido, quien llevará por nombre “Koa”.

La publicación muestra los primeros instantes del bebé junto a sus padres. En las imágenes, Isabella aparece sosteniendo al pequeño mientras Hugo la acompaña y abraza a ambos. “Bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26”, escribió el modelo peruano en su cuenta de Instagram.

Las fotografías también revelan que Isabella Ladera optó por un parto en el agua, realizado en un ambiente íntimo y familiar .

Con un parto en el agua, Hugo García e Isabella Ladera reciben a su primer hijo.

Asimismo, el collage de imágenes en blanco y negro retratan los primeros momentos de la pareja con su hijo y han generado miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Nació Koa, el primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera.

Minutos después del anuncio, Isabella compartió un emotivo mensaje sobre la experiencia del nacimiento, en el que describió el parto como un proceso de transformación y agradeció a su hijo por haberlos elegido como padres. “El cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida” , expresó.

El nacimiento de Koa marca, sin duda, una nueva etapa para Hugo García e Isabella Ladera, quienes recibieron numerosas muestras de cariño por parte de amigos, seguidores y figuras del espectáculo tras hacer pública la llegada de su primogénito.