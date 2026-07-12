El Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna declaró improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura a alcalde de la Municipal Provincial de Tacna por la organización política Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, profesora Jacqueline Cecilia Soto Acero.

La decisión se oficializó mediante Resolución N° 00616-2026-JEE-TACN/JNE de fecha 10 de julio de 2026.

Candidata no subsanó observaciones

En la citada resolución, de cuatro páginas, se declara improcedente la inscripción de Jacqueline Cecilia Soto Acero, candidata a alcaldesa provincial para la Municipalidad Provincial de Tacna por la organización política Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, al no haberse subsanado la observación referida a la presentación válida del anexo 1, conforme fue requerido mediante la Resolución N° 00379-2026-JEE-TACN/JNE de fecha 23 de junio de 2026.

Si bien la organización política en su escrito de subsanación señaló que adjuntaba el anexo 1, referido a la declaración jurada de consentimiento de participación, veracidad de su DJHV y no deuda de reparación civil de Soto Acero, de la revisión integral de anexos que se acompañan no se advierte la presentación de dicho documento, por lo que no corresponde tener por subsanada la observación formulada.

Otros subsanaron observación

En la Resolución N° 00379-2026-JEE-TACN/JNE también se observó la inscripción de los candidatos a regidores Juan de Dios Rivera Flores, Noemí Soledad Briceño Pacahuala, Sandra Fabiola Sánchez Zea y Diana Princesa Mamani Anahua. En todos ellos se dio por subsanada la observación formulada respecto a sus candidaturas.

En tal sentido, el JEE de Tacna admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna presentada por la personera legal alterna de la organización política Claudia Huertas Suárez en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Lista de regidores a MPT

La lista de regidores que fue admitida es encabezada por el actual gobernador regional Luis Ramón Torres Robledo, que, en caso de ganar las elecciones, asumiría el cargo de alcalde provincial.

Le siguen en orden de lista Noemí Soledad Briceño Pacahuala, Juan de Dios Rivera Flores, Sandra Fabiola Sánchez Zea, Emilio Alberto Escate Sayra, Macarena Juana Flores Navarro, Angel Tomás Sucso Ramos, Elizabeth Liliana Bernedo Najar, Jorge Alberto Guzmán Peralta, Margarita del Rosario Lanchipa Lea, Luis Beltrán Melchor Guillermo, Sonia Lourdes Vildoso Villagra, Eliseo Valeriano Canavire Ayca y Diana Princesa Mamani Anahua.

No es inscri p ción definitiva

La Resolución N° 00616-2026-JEE-TACN/JNE precisa que la admisión a trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos de la organización política Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna no constituye inscripción definitiva, quedando sujeta al periodo de tachas, a la fiscalización posterior y a las demás actuaciones previstas en la normativa electoral vigente.