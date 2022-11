La selección de México intenta romper la paridad en el partido ante Argentina, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, pero no ha tenido mucha claridad. Precisamente, Hirving ‘Chucky’ Lozano fue protagonista de un fallido intento: realizó una ‘chalaca’, aunque no calculó bien y pateó en el rostro a Lisandro Martínez.

El duelo sobre el césped del Lusail Iconic Stadium se desarrolla con mucha tensión y la poca efectividad colectiva hace que los jugadores apuesten por acciones individuales. Bajo ese contexto, el ‘Tri’ no pudo causar mucho daño en el arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, razón por la cual el entrenador Gerardo Martino lucía preocupado.

La presión iba en aumento e Hirving Lozano optó por ejecutar una maniobra acrobática: la pelota estaba en el aire y realizó una ‘chalaca’. La decisión parecía ser acertada, pero ‘Chucky’ no acertó e impactó de lleno en el rostro de Lisandro Martínez, quien había intervenido con un despeje de cabeza.

El defensor de la selección de Argentina quedó muy adolorido y cayó encima de su adversario, que rápidamente le pidió disculpas. El árbitro italiano Daniele Orsato solo sancionó la escena como jugada peligrosa y no castigó con cartulina amarilla.

FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL QATAR 2022

El Grupo C del Mundial Qatar 2022 está conformado por Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita. Conoce el fixture completo:

Fecha 1: martes 22 de noviembre

FT: Argentina 1-2 Arabia Saudita - Lusail Iconic Stadium

FT: México 0-0 Polonia - Stadium 974

Fecha 2: sábado 26 de noviembre

FT: Polonia 2-0 Arabia Saudita - Education City Stadium

- Argentina vs. México - Lusail Iconic Stadium (2:00 p. m. hora peruana)

Fecha 3: miércoles 30 de noviembre

- Polonia vs. Argentina - Stadium 974 (2:00 p. m. hora peruana)

- Arabia Saudita vs. México - Lusail Iconic Stadium (2:00 p. m. hora peruana)