La historia de Mateu Lahoz en el Mundial Qatar 2022, árbitro del partido entre Argentina y Países Bajos, llegó oficialmente a su fin. Tras el nuevo corte de réferis que hizo la FIFA, en vista de que restan solo cuatro partidos, el juez español quedó fuera de la competencia y sin chances de decir presente en la final.

La actuación de Lahoz en el choque de la ‘Albiceleste’ y la ‘Naranja Mecánica’ generó muchas críticas. Una de ellas tuvo como autor a Lionel Messi. “La FIFA no puede poner un árbitro así para este partido, no ha estado a la altura.. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era”, reclamó ‘Leo’. Por su parte, ‘Dibu’ Martínez señaló que “es una locura, arrogante, le dices algo y te habla mal”.

Mateu Lahoz, que arbitró también el Catar vs. Senegal e Irán vs. Estados Unidos en la fase de grupos, sacó un total de diecisiete tarjetas en el enfrentamiento entre argentinos y neerlandeses. Además, el valenciano dio diez minutos de adición, algo que no agradó nada al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Pese a los cuestionamientos, de acuerdo a información del diario Marca, la FIFA aprobó la actuación de Lahoz. “El valenciano era uno de los preferidos de Pierluigi Collina, jefe arbitral de FIFA, para tener opciones de pitar la final. No era algo seguro, pero tenía muchas opciones... si no hubiera pasado lo de Argentina, las críticas de Messi, etc”, detalló el medio.

Descartado Lahoz y otros árbitros, quedan disponibles para lo que resta del Mundial Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emiratos Árabes Unidos), Mustapha Ghorbal (Argelia), César Ramos (México), Ismail Elfath (Estados Unidos), Rafael Claus (Brasil), Wilton Sampaio (Brasil), Jesús Valenzuela (Venezuela), Anthony Taylor (Inglaterra), Daniele Orsato (Italia), Danny Makkelie (Países Bajos) y Szymon Marciniak (Polonia).