Problemas para el alero de los Hornets de Charlotte. Miles Bridges enfrenta de tres cargos graves de violencia de pareja tras ser acusado de agredir el mes pasado a la madre de los hijos de ambos y por abuso infantil, según indicó el fiscal federal del condado Los Ángeles, Estados Unidos.

El fiscal George Gascón está al frente de la Fiscalía del condado angelino y declaró que su oficina presentó contra el jugador un cargo grave por agredir a la madre de un niño y dos cargos graves de maltrato infantil bajo circunstancias o condiciones que podrían haber resultado en fuerte lesión corporal o la muerte.

Además, aseguró en un comunicado que este tipo de violencia “crea un trauma físico, mental y emocional que tiene un impacto duradero en los supervivientes”.

Por otro lado, los Hornets consideraron que “son cargos muy graves y continuaremos dando seguimiento. Como se trata de un asunto legal, no haremos mayores declaraciones por el momento”. No estuvo disponible el agente de Bridges, Rich Paul, para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

Foto: Difusión

Las palabras de la pareja de Bridges

Mychelle Johnson, madre de los dos hijos de Bridges, mencionó el incidente el 1 de julio en Instagram. Publicó varias fotografías de las lesiones y un informe médico que decía que “víctima adulta de agresión física por parte de su pareja masculina; agresión por estrangulamiento, conmoción cerebral; fractura cerrada del hueso nasal, contusión en las costillas; hematomas múltiples; distensión de los músculos del cuello”.

“Odio que esto haya llegado a este punto pero no ya no puedo permanecer callada. He permitido que alguien destruya mi hogar, que me maltrate en todas las formas posibles y traume a nuestros hijos para toda la vida”, escribió Johnson en Instagram.

Bridges fue arrestado el 29 de junio por la policía de Los Ángeles y, posteriormente, fue liberado después de que el juez fijara una fianza de 130.000 dólares. Cabe destacar que Miles fue el líder anotador de los Hornets en la última temporada, tuvo un promedio de 20.2 puntos, 7 rebotes y 3.8 asistencias por partido.