Antes de afrontar su último partido con la Selección de Argentina, Lionel Messi recibió un emotivo mensaje de Neymar, quien fue su compañero en el Barcelona y el París Saint-Germain. El delantero brasileño recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al capitán de la Albiceleste y rememorar los momentos que compartieron dentro y fuera de las canchas.

“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar a través de sus redes sociales.

“No es solo Argentina la que te agradece; el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, expresó Neymar, quien durante su etapa junto a Lionel Messi compartió algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional.

El brasileño también resaltó el impacto que Lionel Messi ha dejado a lo largo de su carrera y sostuvo que su legado va más allá de las fronteras de Argentina. “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, expresó.

Neymar también destacó la influencia que Lionel Messi tuvo en su manera de vivir el fútbol y recordó con especial emoción los años que compartieron dentro de la cancha. “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol. Fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, hacer historia a tu lado”, manifestó.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi 🐐 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026