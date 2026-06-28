El fútbol africano volvió a dar una muestra de su crecimiento en el Mundial 2026 al lograr que nueve de sus diez selecciones clasificaran a los dieciseisavos de final. El histórico rendimiento fue celebrado por el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, quien destacó el trabajo realizado en los últimos años para fortalecer el desarrollo del deporte en el continente.

La única representación africana que no consiguió avanzar fue Túnez, que cerró su participación con tres derrotas consecutivas: 5-1 frente a Suecia, 4-0 ante Japón y 3-1 contra Países Bajos. En contraste, Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal y Sudáfrica alcanzaron el objetivo de instalarse en la ronda de eliminación directa.

Motsepe atribuyó este éxito al trabajo sostenido de las federaciones nacionales y al crecimiento de las estructuras futbolísticas en África. “El trabajo duro y las inversiones en el fútbol juvenil, en los entrenadores, las ligas profesionales y las infraestructuras de cada uno de los 54 miembros de la CAF ha dado su fruto. Felicito a las nueve federaciones de la CAF”, expresó el dirigente.

El balance de la fase de grupos refleja el notable desempeño del continente africano. Con un 90 % de sus selecciones clasificadas, África registró el mejor porcentaje entre todas las confederaciones participantes, superando a Sudamérica, que alcanzó un 83,33 %, y a Europa, que clasificó al 81,25 % de sus representantes.

El rendimiento confirma la consolidación del fútbol africano en la escena internacional, donde cada vez más selecciones compiten de igual a igual con las principales potencias. La presencia de nueve equipos en los dieciseisavos de final representa un nuevo paso en la evolución deportiva del continente.

Este éxito también prolonga la tendencia ascendente iniciada en el Mundial de Catar 2022, cuando Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo, eliminando en su camino a varias potencias europeas. Ahora, el continente buscará seguir ampliando ese legado en la presente edición del torneo.